14 октября Владимир Зеленский дал интервью Пирсу Моргану. Журналист спросил, чувствует ли украинский президент себя преданным Дональдом Трампом.
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