Пострадавшая при теракте в «Крокусе» раскрыла детали спасения от террористов

Выжившая в «Крокусе» рассказала «Ленте.ру», что выбралась на МКАД ради спасения Пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле» по имени Рита* (имя изменено) рассказала, что пришла на концерт с подругой и спаслась благодаря ей.
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