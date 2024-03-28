Пострадавшая при теракте в «Крокусе» раскрыла детали спасения от террористов

Выжившая в «Крокусе» рассказала «Ленте.ру», что выбралась на МКАД ради спасения Пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле» по имени Рита* (имя изменено) рассказала, что пришла на концерт с подругой и спаслась благодаря ей.