Краснодар скорбит: жители несут цветы к мемориалу после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке

Краснодар скорбит: жители несут цветы к мемориалу после атаки БПЛА в Архипо-ОсиповкеЖители Краснодара несут цветы, свечи и детские игрушки к поклонному кресту возле собора Александра Невского в память о погибших при атаке беспилотников на Архипо-Осиповку.