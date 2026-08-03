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Живая Кубань

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Краснодар скорбит: жители несут цветы к мемориалу после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке

Краснодар скорбит: жители несут цветы к мемориалу после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке

Краснодар скорбит: жители несут цветы к мемориалу после атаки БПЛА в Архипо-ОсиповкеЖители Краснодара несут цветы, свечи и детские игрушки к поклонному кресту возле собора Александра Невского в память о погибших при атаке беспилотников на Архипо-Осиповку.

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