«Эксперт РА» отозвал кредитный рейтинг СПБ банка из-за недостатка сведений о нем

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности СПБ банка по просьбе самого банка, а также в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, говорится в пресс-релизе агентства.
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