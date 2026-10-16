Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
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