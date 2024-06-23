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Его можно было спасти: вдова Шатунова сделала душераздирающее признание в день годовщины мужа

Его можно было спасти: вдова Шатунова сделала душераздирающее признание в день годовщины мужа

Два года назад скончался солист «Ласкового мая» и большой любимец женщин, певец Юрий Шатунов. Для светской Москвы утрата артиста стала большим потрясением: пышущий здоровьем и жизнерадостный артист ушел из жизни всего за несколько часов.

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Комментарии
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Астон Мартин
Светлая память Юре !
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