Его можно было спасти: вдова Шатунова сделала душераздирающее признание в день годовщины мужа

Два года назад скончался солист «Ласкового мая» и большой любимец женщин, певец Юрий Шатунов. Для светской Москвы утрата артиста стала большим потрясением: пышущий здоровьем и жизнерадостный артист ушел из жизни всего за несколько часов.
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