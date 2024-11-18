Великобритания подтолкнула Украину к провальной операции на левом берегу Днепра – «Украинская правда»Издание со ссылкой на источники в ВСУ пишет, что в прошлом году британские власти убедили Киев высадить боевиков, в число которых входили обученные в Соединенном Королевстве морпехи, в районе Крынок.