Тот, кто в СССР родился и рос, не пройдет: помните стихи Корнея Чуковского, которые в советском детстве шпарили назубок?

Советские стихи — это ваша стихия? И правильное ли детство у вас было? Проверьте! фото: кадр из мультфильма «Доктор Айболит и его звери» (1984)В сегодняшний день, 31 марта (по новом стилю), родился человек, которого миллионы советских малышей и еще примерно столько же не советских знают как Корнея Чуковского.