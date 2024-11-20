Обнаружена подверженность городов волнам жары

Ученые Мельбурнского королевского технологического института Австралии совместно с Мюнхенским техническим университетом обнаружили, что население крупных городов подвержено волнам жары в большей степени из-за недостаточного растительного покрова.
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