Макгрегор заявил о начале подготовки к возвращению в октагон

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о процессе восстановления после травмы колена.
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