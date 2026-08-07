Макгрегор заявил о начале подготовки к возвращению в октагон

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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о процессе восстановления после травмы колена.