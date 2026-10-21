У автомобилистки неожиданно заглохла машина, а пристав помог устранить поломку Судебный пристав из Алейска помог женщине, оказавшейся без связи на обочине загородной дороги, сообщает алтайская ФССП.
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выдайте медаль. интересно как можно устранить неисправность не рабочего аккумулятора. он точно пристав а не илон макс.