Политнавигатор Московские мечети захвачены салафитами и вакхабитами, выдавленные местными правительствами из Средней Азии.
Российских мусульман выжили из московских мечетей мигранты-салафиты
Комментарии
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Тамара Елисеева
Наше государство уже на грани. Только правительство во главе с Гордурой этого не видит. Нас уничтожают. Где какие-то решения?
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6 час.
Александр Павлов
Почему не "видит"? Видит и согласна.
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Никто их не выживал. Они сами, с удовольствием приютили этих ваххабитских животных.
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23 мин.
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