Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 478 подписчиков

Стало известно о беременной любовнице Natan: эксклюзивные подробности

Стало известно о беременной любовнице Natan: эксклюзивные подробности

Личной жизни 38-летнего Natan мог бы позавидовать даже Дон Жуан. Летом артист сделал публичное заявление: он изменил своей супруге Анастасии Швецовой, но та его простила, а значит, подобное больше не повторится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх