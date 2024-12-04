Стало известно о беременной любовнице Natan: эксклюзивные подробности

Личной жизни 38-летнего Natan мог бы позавидовать даже Дон Жуан. Летом артист сделал публичное заявление: он изменил своей супруге Анастасии Швецовой, но та его простила, а значит, подобное больше не повторится.
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