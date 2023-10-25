На Западе заметили поток возвращающихся на родину граждан России

Британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на проведенный опрос сообщила, что в Россию с каждым днем возвращается все больше россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции (СВО) на Украине .
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