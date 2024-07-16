Авиакомпания отделалась скромным штрафом за голодающих пассажиров

Авиакомпания получила штраф в 35 тысяч рублей, а гендиректор представление. В марте 2024 года по технической причине в новосибирском аэропорту Толмачево рейс авиакомпании «ЮТэйр» Новосибирск – Сургут задержался на 15 часов.