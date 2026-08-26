Зачем глава ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву — событие, которое сложно переоценить. Последний раз глава американской разведки был в российской столице осенью 2021 года, и тот приезд Уильяма Бернса, как известно, не предотвратил начала СВО.
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