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Как развивать самостоятельность в детях

Как развивать самостоятельность в детях

Разбираемся с психологом фото: Shutterstock/Fotodom.ruНаверное каждый без исключения родитель желает, чтобы его ребенок вырос самостоятельным, но зачастую начинает что-то делать для этого, когда время подходит уже к школе.

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