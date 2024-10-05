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Калужские новости

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Калужане не хотят с крокодилом в Сочи и не боятся кометы

Калужане не хотят с крокодилом в Сочи и не боятся кометы

Редакция «Калужских новостей» читает ваши комментарии под нашими новостями. Неделя закончилась, а это значит, пора представить свежую подборку лучших комментариев! Орфография и авторский стиль сохраненыРедакция «Калужских новостей» читает ваши комментарии под нашими новостями.

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