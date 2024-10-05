Калужане не хотят с крокодилом в Сочи и не боятся кометы

Редакция «Калужских новостей» читает ваши комментарии под нашими новостями. Неделя закончилась, а это значит, пора представить свежую подборку лучших комментариев! Орфография и авторский стиль сохраненыРедакция «Калужских новостей» читает ваши комментарии под нашими новостями.