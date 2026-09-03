«Иначе мы не будем себя уважать»: Лавров объяснил закрытие Института Гёте в России

Отделения Института Гёте в России будут закрыты после решения Германии о ликвидации Русского дома в Берлине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ВЭФ.
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