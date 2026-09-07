GOP Bets On Trumpapalooza To Defy Midterm History Authored by Carolina Lumetta via RealClearPolitics, Texas-based Republican strategist Rebecca Trahan is excited to see the first-ever GOP midterm convention come to Dallas next week.
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