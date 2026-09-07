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GOP Bets On Trumpapalooza To Defy Midterm History

GOP Bets On Trumpapalooza To Defy Midterm History

GOP Bets On Trumpapalooza To Defy Midterm History Authored by Carolina Lumetta via RealClearPolitics, Texas-based Republican strategist Rebecca Trahan is excited to see the first-ever GOP midterm convention come to Dallas next week.

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