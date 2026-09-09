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Ученые оживили замороженное 24 000 лет назад во льдах Сибири существо

Ученые оживили замороженное 24 000 лет назад во льдах Сибири существо

Российские ученые несколько лет назад получили результат, заставивший биологов заново взглянуть на пределы выживаемости многоклеточных организмов.

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