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Владимирские новости

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Суд Владимира оштрафовал мужчину за ложное сообщение о минировании колледжа

Суд Владимира оштрафовал мужчину за ложное сообщение о минировании колледжа

Из-за ложного сообщения о минировании колледжа были сорваны занятия, отвлечены экстренные службы и нанесён материальный ущерб на сумму более 1100 рублей.

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