Валентина Титова заявила, что знает, кто убил ее мужа – Георгия Рерберга

Смерть Георгия Рерберга остается загадкой и вызывает множество слухов. Согласно официальным данным, он скончался из-за сердечного приступа, однако его вторая жена, Валентина Титова, убеждена, что это было преднамеренное убийство.
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