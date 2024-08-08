Правду говорить легко и приятно (с)

Давайте сегодня попробуем осторожно написать о чувствах добрых русских людей - блогосфера ведь отслеживается, так, что, думаю, ТАМ полезно будет почитать о том, что думают добрые русские люди - патриоты до мозга костей, ежедневно, если не ежечасно, молящиеся о нашей победе.
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