Правду говорить легко и приятно (с)

Давайте сегодня попробуем осторожно написать о чувствах добрых русских людей - блогосфера ведь отслеживается, так, что, думаю, ТАМ полезно будет почитать о том, что думают добрые русские люди - патриоты до мозга костей, ежедневно, если не ежечасно, молящиеся о нашей победе.