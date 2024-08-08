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Правду говорить легко и приятно (с)

Давайте    сегодня   попробуем   осторожно     написать  о  чувствах   добрых       русских  людей   - блогосфера  ведь    отслеживается, так,  что,   думаю,    ТАМ     полезно  будет    почитать  о том,  что    думают     добрые   русские  люди  -  патриоты    до  мозга   костей,    ежедневно,  если  не  ежечасно,    молящиеся  о     нашей   победе.

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