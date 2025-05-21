Горожанам рассказали, какие цветущие растения можно встретить в столице в конце весны

Конец весны — уникальное время, когда природа радует яркими красками и неповторимыми ароматами. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали о растениях, которые цветут в этот период.
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