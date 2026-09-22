Тверской суд арестовал и оштрафовал гражданина Чехии на 13 суток

20 сентября гражданин Чехии Михаил Пламенек был арестован возле Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади за дискредитацию ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Мигранты не платя...
- ЮГ Средняя пенсия не...
- ЮГ Пустить Россию по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым