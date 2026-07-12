Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трамп повторил ставку Гитлера на блицкриг и проиграл: чему России стоит поучиться у Ирана

Трамп повторил ставку Гитлера на блицкриг и проиграл: чему России стоит поучиться у Ирана

Когда в конце апреля 2026 года над Тегераном разорвались первые боеголовки, многие аналитики на Западе уже мысленно ставили галочку в графе «Иран капитулировал».

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