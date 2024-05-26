Невидимка: Как генеральская жена участвовала в опустошении казны

Появилась информация об очередном случае казнокрадства среди высокопоставленных военных чинов. Выяснилось, что оркестр Росгвардии на протяжении нескольких лет исправно платил зарплату клавишнице, которую никто и никогда не видел на службе.
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