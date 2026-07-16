Водители, стоящие в очередях за бензином, получают штрафы за нарушение правил остановки

САША ЛЕПАЕВ очень просто что в стране чужая власть. даже при критическом состоянии стараются грабить народ. сами создали такое положение в стане и додумались еще и ограбить народ. подумайте зачем нужна нам такая власть в стране которая при удобном случае старается ограбить собственный народ. по их прямом участии страну бомбят убивают мирный народ. они не могут защитить значит могут нажиться на несчастии народа.

Олег Орлов Какой-то идиотизм... Тогда и в пробках кто стоит тоже что ли штрафовать? По сути это пробка... И стоят не потому что машину поставили и пошли по делам, а например при проезде переезда, перед шлагбаумом или ещё где... Здесь назначение и мотив важнее формального...