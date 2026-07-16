Штраф за очередь В Саратовской области возник конфликт вокруг административных штрафов для водителей, которые были вынуждены нарушать правила остановки и стоянки из-за очередей на автозаправочных станциях.
Водители, стоящие в очередях за бензином, получают штрафы за нарушение правил остановки
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
очень просто что в стране чужая власть. даже при критическом состоянии стараются грабить народ. сами создали такое положение в стане и додумались еще и ограбить народ. подумайте зачем нужна нам такая власть в стране которая при удобном случае старается ограбить собственный народ. по их прямом участии страну бомбят убивают мирный народ. они не могут защитить значит могут нажиться на несчастии народа.
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1 м.
Олег Орлов
Какой-то идиотизм... Тогда и в пробках кто стоит тоже что ли штрафовать? По сути это пробка... И стоят не потому что машину поставили и пошли по делам, а например при проезде переезда, перед шлагбаумом или ещё где... Здесь назначение и мотив важнее формального...
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1 м.
Олег Орлов
Да нет... Это не власть , а нерадивые зачерственевшие исполнители... Помните.?..- законы святы, вот исполнители лихие супостаты...
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1 м.
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