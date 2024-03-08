Игорь Руденя поздравил жительниц Тверской области с Международным женским днём

Дорогие наши женщины! От имени всех мужчин Тверской области поздравляю вас с Международным женским днем! Этот весенний праздник наполнен самыми светлыми, добрыми чувствами к нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам.
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