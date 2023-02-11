Тарасенко забил 1-й гол за «Рейнджерс» на 2:49 в дебютном матче. Только 3 игрока в истории клуба были быстрее

Владимир Тарасенко забил 1-й гол за «Рейнджерс» на 2:49 в дебютном матче. Форвард, обменянный на днях из «Сент-Луиса», отличился в игре против «Сиэтла» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.