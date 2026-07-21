В добрый путь, юнармейцы На базе летнего оздоровительного лагеря «Золой Колос» состоялось торжественное открытие четвёртой профильной смены «Я -Патриот».
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В добрый путь, юнармейцы На базе летнего оздоровительного лагеря «Золой Колос» состоялось торжественное открытие четвёртой профильной смены «Я -Патриот».
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