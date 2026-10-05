G7 передала Украине почти 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

G7 передала Киеву почти 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные минфина Украины.
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