Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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G7 передала Украине почти 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

G7 передала Украине почти 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

G7 передала Киеву почти 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные минфина Украины.

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