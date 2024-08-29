Экс-тренер «Ижстали» Андрей Разин попал в центр спортивного скандала

Магнитогорск. Челябинская область. Экс-наставник хоккеистов «Ижстали» и действующий главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в матче с «Нижнекамским» нефтехимиком увёл свою команду со льда.
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