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АСИ назвало регионы — лидеры по качеству дорог

АСИ назвало регионы — лидеры по качеству дорог

Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами по качеству региональных и межмуниципальных дорог, заявили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

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