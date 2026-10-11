АСИ назвало регионы — лидеры по качеству дорог

Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами по качеству региональных и межмуниципальных дорог, заявили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).
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