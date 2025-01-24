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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 19 голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 19 голов

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче первенства против «Сиэтл Кракен» и сократил до 19 голов отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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