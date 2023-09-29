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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн о том, что ее тренер ушел к Осаке: «Он нарушил контракт, это аморально»

После US Open он вернулся в команду Наоми Осаки. Чжэн сегодня выиграла золото на Азиатских играх. «Он нарушил контракт, это аморально.

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