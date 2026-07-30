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Россиян предупредили о том, чем чревато употребление алкоголя на пляже

Россиян предупредили о том, чем чревато употребление алкоголя на пляже

Эксперт Алла Антипова в беседе с Life.ru рассказала, что после нескольких бокалов спиртных напитков на пляже кожа краснеет быстрее, и это не случайность, ведь алкоголь повышает вероятность солнечных ожогов .

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