Россиян предупредили о том, чем чревато употребление алкоголя на пляже

Эксперт Алла Антипова в беседе с Life.ru рассказала, что после нескольких бокалов спиртных напитков на пляже кожа краснеет быстрее, и это не случайность, ведь алкоголь повышает вероятность солнечных ожогов .
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