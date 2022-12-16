Двух истощенных тигрят обнаружили в Еврейской области, один из них погиб

В Центр "Тигр" доставили тигрёнка из ЕАО, за его жизнь борются специалисты. Его брат погиб на месте обнаружения из-за истощения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Центр "Тигр".
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