Над Ростовской области за ночь перехватили 11 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 25 марта перехватили над Ростовской областью 11 запущенных со стороны Украины беспилотников, тем самым была пресечена очередная попытка террористической атаки Киева по российской территории.
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