Условия тендера на коммерческие помещения в аэропорту были изменены?

Международный аэропорт Кишинева находится в центре спора, связанного с тендером на коммерческое помещение, после того как Влад Билецкий обратился в Антикоррупционную прокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией с просьбой расследовать порядок проведения тендера.
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