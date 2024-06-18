Условия тендера на коммерческие помещения в аэропорту были изменены?

Международный аэропорт Кишинева находится в центре спора, связанного с тендером на коммерческое помещение, после того как Влад Билецкий обратился в Антикоррупционную прокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией с просьбой расследовать порядок проведения тендера.