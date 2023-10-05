Шойгу: сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что девять резервных полков, которые пополняются военнослужащими контрактной службы, сформированы в составе ВС России для группировок российских войск в зоне специальной военной операции.
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