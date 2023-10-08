Вплоть до тюрьмы: что грозит Лободе за грязные махинации с чужими песнями

Если таковые найдутся, следствие возбудит дело о мошенничествеИсполнительница Светлана Лобода может довести дело до уголовного суда, если российский композитор Олег Влади предоставит доказательства подделки его подпись в договоре, указывает адвокат Сергей Жорин.
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