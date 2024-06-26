ЗакС почтил минутой молчания память жертв терактов в Севастополе и Дагестане

В пострадавших регионах объявлен траур Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 26 июня, по предложению председателя ЗакСа Александра Бельского почтили минутой молчания жертв атак в Севастополе и Дагестане в минувшие выходные.
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