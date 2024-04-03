В апреле наступила новая эра для продуктовых супермаркетов в России. Постановление, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, вносит… Теперь запрещено: новые правила в супермаркетах вступили в силу с апреля .
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