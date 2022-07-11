Мировое обозрение

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Фото дня: шаровое звёздное скопление Скорпиона

Фото дня: шаровое звёздное скопление Скорпиона

На сайте космического телескопа «Хаббл» (Hubble Space Telescope) в рубрике «изображение недели» опубликован великолепный снимок области под названием Terzan 2.

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