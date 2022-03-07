Статистика COVID-19

7 марта 2022 года в ЯНАО 626 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 130 477) 114 000 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 015) 365 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 37 пациентов в тяжелом состоянии 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 25 […]7 марта 2022 года в ЯНАО 626 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 130 477) 114 000 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 015) 365 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 37 пациентов в тяжелом состоянии 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 25 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 120) 601 новый случай COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 119 357).