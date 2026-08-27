Вот и "ответка" пошла: Удары по заводам НАТО. Дальше – больше. Артамонов назвал цель

Россия уже начала бить по заводам НАТО в качестве "ответки" за удары по мирному населению России. Дальше – больше: официальный представитель русского МИД Мария Захарова обратилась к Лондону с предупреждением.
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