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Царьград

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Вот и "ответка" пошла: Удары по заводам НАТО. Дальше – больше. Артамонов назвал цель

Вот и "ответка" пошла: Удары по заводам НАТО. Дальше – больше. Артамонов назвал цель

Россия уже начала бить по заводам НАТО в качестве "ответки" за удары по мирному населению России. Дальше – больше: официальный представитель русского МИД Мария Захарова обратилась к Лондону с предупреждением.

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