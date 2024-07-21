Жители Краснодарского края просят Путина вернуть электричество. Население ДНР удивлено отсутствием света при наличии своих ТЭС

Жители Ейска записали видеообращение к Владимиру Путину. Они рассказали, что в их многоквартирных домах и на близлежащей территории полностью отсутствовало электрическое снабжение в период с утра 18 июля до ночи 19 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии