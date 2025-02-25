СК России проверит затянувшееся расселение аварийного дома в Карелии

Жильцы аварийного дома в Петрозаводске ждут переселения с 2017 года, это стало известно Бастрыкину Председатель Следственного комитета России взял на контроль проверку по обращению жительницы Петрозаводска, которая пожаловалась на нарушение прав жильцов аварийного дома.